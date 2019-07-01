李克勤打頭陣獻唱　胡定欣肉緊現高低眉

歌手李克勤、葉麗儀、菊梓喬（Hana）、劉愷威、胡定欣、方力申、及林夏薇出席紅館晚宴騷。以全黑西裝Look配白色波點、紅恤衫亮相的李克勤，由管弦樂團伴奏及兒童合唱團伴唱下，打頭陣唱出經典歌《紅日》。連續兩年參加晚宴騷的劉愷威，揀選張國榮的名曲《追》演唱，而胡定欣就於口琴伴奏下獻唱《紅蝴蝶》，期間定欣唱得非常肉緊，令「高低眉」再現，唱至尾段時更疑因緊張關係唱錯歌詞，但仍獲全場熱烈掌聲。



方力申則由一班兒童體操隊「伴舞」下大唱快歌《就是這麼愛》，炒熱現場氣氛。 身穿Bling Bling入膊裙的林夏薇，大晒白滑雙肩及筷子腳唱出《明天會更好》。



日前抱病咪嘴頂硬上的Hana，以一襲紅色紗裙現身，一臉倦容的她疑似再咪嘴唱出《鋼鐵有淚》，唱完語帶沙聲說：「嚟緊帶第二首歌畀大家《你就是天下》。」最後壓軸出場嘉賓為資深歌手葉麗儀，獻唱《閒話當年》及金曲《上海灘》。



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