誤飲檸檬酸！曾樂彤拍人生「最後一條片」

英皇歌手曾樂彤在社交網留言：「可能呢條係我最後一條片！」嚇死人咩！究竟發生咩事？



東網聯絡上曾樂彤，她以沙啞的聲音報平安：「我仲在生，放心。」問到「案發」經過？她說：「我斟水飲，覺得啲水酸酸哋，仲以為阿媽整咗檸檬水，阿媽見我飲咗兩啖就好緊張大叫：『唔好飲呀！』原來佢落咗成包檸檬酸浸煲，當時我好驚，但為咗安撫仲驚過我嘅阿媽，我大笑幾聲，立即灌咗大量清水，好在只係覺得喉嚨痛，冇反胃。」為何不入院睇急症？她謂：「我瞓咗一晚又見冇乜事，咪唔睇醫生啦，費事又畀幾舊水人。」又話不擔心檸檬酸傷聲帶影響唱歌：「當飲了濃縮版蘋果醋。」



唔係第一次中招



她又表示誤飲檸檬酸前，試過誤食洗潔精，她說：「我阿媽好注重食物衞生，咁佢知我鍾意食西蘭花，但啲西蘭花又好易藏菜蟲，阿媽就買啲洗菜劑洗，點知過水唔夠乾淨。」問她食「毒菜」後可有不適？她又笑說：「冇死到，只係食到泡同有苦味，初時仲以為啲菜變壞咗，我仲食晒啲菜。」曾樂彤覺得兩件「烏龍」事不會全怪責媽媽，自感應負部分責任，日後定會小心飲食。至於可提醒媽媽要小心處理食物？她表示：「我屋企就係咁，唔死都會有搞笑嘢發生。」



醫生：可致腸穿肚爛



香港家庭醫生關嘉美指出，如不慎飲下分量多及成分高的檸檬酸，極有可能破壞肝、腎、氣管等身體組織，嚴重可導致腸穿肚爛。她認為喝大量水將檸檬酸的濃度減低，用來稀釋體內的化學物質，屬合理的處理方法，但建議持續觀察身體有否異樣，若喉嚨仍有灼傷的感覺，應盡早求醫，並帶同該清潔劑往檢查。



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