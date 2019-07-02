「馬國劉佩玥」胸蕩蕩　玩到冇晒水

「馬國劉佩玥」張安琪將推出處女寫真，當中有十多個造型，大玩女友Feel！她透露最性感是裸背造型，又難忘拍攝泡泡浴時不慎踩到去水掣，愈拍愈少水，幸好發現得早，沒有走光！



有「甜美女神」之稱的馬來西亞模特兒兼網紅張安琪（Angela）首次推出寫真，共有十多個造型，包括時裝、內衣、男友白襯衫、裸背、泡泡浴、性感運動裝及比堅尼，而最性感是裸背，她說：「上半身空空的，只有用雙手同被鋪遮住！而泡泡浴就感覺好性感，有幻想空間，今次寫真走比較女朋友Feel感覺，睇完會有戀愛嘅感覺。（下次寫真再性感啲？）有咁嘅打算，第一次可以清新啲，再出就想玩制服同再性感少少，睇吓今次銷量點先！」



日前她特地來港拍寫真，行程相當緊密：「瞓好少，拍攝時間又長，但我覺得唔辛苦，因為冇不勞而獲嘅嘢。（拍攝期間有冇難忘事？）拍攝泡泡浴嘅時候，邊拍邊發覺水減少，原來自己踩到個去水掣，超尷尬，好彩最後經理人發現得快，冇走光！」每年書展都有不少人出寫真，擔心有很多競爭對手？她笑言：「唔怕啊，來自馬來西亞出嘅應該只有我，哈哈！（有咩賣點突圍而出？）我賣點係Sweet、長腿、甜美笑容、32C，仲有好鍾意笑。」



其寫真集已公開網上預購，成績十分理想，馬來西亞、台灣、日本及香港都有預購，數量已經有800本，第一批只會限量印2,000本，對此，她十分開心：「第一本處女寫真喺香港推出，我搞直播同網上粉絲朋友都預購咗好多本支持我，希望之後銷量會更好。（點樣答謝粉絲支持？）書展第一日我會嚟香港同粉絲見面合照，之後再搵搞見面會答謝佢哋！」



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