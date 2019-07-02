霸氣戴夢夢趷籮險走光　Ricky被訓話頭耷耷

34歲的藝人戴夢夢向來舉止豪邁，2015年爆出與年長19歲的太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky）搭上，雖然愛得轟烈，但二人經常鬧分歧。前年，夢夢被目擊與中年男子蜜遊澳門，被指另結新歡，事後Ricky承認分手，但數月後又愛火重燃。



復合後兩口子經常出雙入對，日前下午5時，二人拍拖現身銅鑼灣超市掃貨，素顏、穿短裙晒腿的夢夢全程「發辦」負責揀食物，而Ricky就推住購物車尾隨，揀選甜品時，夢夢不時手指指詢問男友意見，有傾有講，未幾便揀下心水口味，之後再往揀魚生壽司。



俯身揀酒危危乎



向來愛好杯中物的夢夢，轉戰揀酒時忘我烏低身，後面的裙襬即時「戚」起，露出白滑玉腿，春光危危乎，而男友則在旁耐心等候。當排隊付款時，未知二人是否突然意見不合，見夢夢不停在男友耳邊說話，而Ricky全程頭耷耷木無表情，付款後，Ricky繼續尾隨女友到商場外上車，由司機接載離開。

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