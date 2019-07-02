情陷三角戀！吳沚默同馮盈盈爭何廣沛

無綫藝員吳沚默（MoMo）在劇集《白色強人》中飾演副顧問護士「韋文意」，跟醫生何廣沛和馮盈盈有段三角戀。講到今次扮演護士，她直言有家人做醫生，自小在醫院出入，加上並非首次扮演護士，因此感覺不陌生，但一樣不會忽視角色的細節：「雖然護士要講嘅專業名詞唔算多，但要落手落腳做，一樣要表現得好神似，現場有真護士教路，例如當醫生睇症嘅期間，護士要做啲有用嘅嘢，令觀眾信服，呢啲嘢都要注意。」



講到今次劇中有感情線，她表示知道暗戀的何廣沛最後選擇跟馮盈盈拍拖，但她仍專業地跟盈盈救人，表達出醫護人員的理性，又指自己跟角色的感情觀有些相似：「我哋都唔係主動嘅人，我諗我要改善吓，不過講係咁講，我感情方面好遲鈍，以後都係要男仔主動啲。」她透露拍此劇相當開心，跟其他演員都相處融洽，但期間因有家人過身要急返鄉下見最後一面，令她心情相當低落：「明明自己演救護人員，但現實中冇辦法幫到屋企人，好傷感。」

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

