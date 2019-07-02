東方日報C1：金秀賢退伍復出過億送上門

韓國男神金秀賢昨日終於結束近兩年的兵役，正式強勢回歸！他獲逾300名亞洲粉絲恭迎，全程展露燦爛笑容，狀態Fit爆兼零走樣。吸金力強勁的他亦已整裝待發，單是退伍前接下來的廣告，隨時已為他進帳逾億港元。



31歲韓星金秀賢五年前憑神劇《來自星星的你》爆紅亞洲，並於內地實施「限韓令」前，巡迴內地舉行見面會及狂接廣告，高峰期曾於中、韓兩地狂接逾30個廣告，單計廣告收益已進帳約6億港元！前年10月以現役兵入伍的他，千呼萬喚下昨日終於退伍，據知他早已接獲大批作品邀請，預告明年會準備新作，事務所又指除了續約舊廣告外，還接獲不少新廣告，憑着其韓國頂級男星價、出任一年代言酬金高達680萬港元以上，相信他退伍前接下的廣告，分分鐘已穩袋逾億港元。



狀態大勇 依然好靚仔



結束20個月兵役的金秀賢，昨日獲逾300名粉絲及過百傳媒恭迎，身穿軍服的他狀態大勇，在場粉絲不斷尖叫及大嗌：「金秀賢依然好靚仔！」久未公開露面的他露出燦爛笑容，走近粉絲收花及握手，十分親民！他感謝大家遠道而來，自言清早起來便準備退伍，感覺仍像受訓，並透露最想再次挑戰演技，承諾會接好作品跟大家見面。問到當兵期間有否從女團身上獲得力量，他笑說：「所有新曲也有聽，每天早上都有看MV。」



最近韓國演藝界爆出連串醜聞，金秀賢退伍令不少韓迷大為振奮，希望為演藝界帶來正能量。他退伍後亦火速更新社交網冧粉絲：「當兵後健康歸來了，我會向大家展示更好的面貌。」由於軍中表現佳，他今年2月提早兩個月獲晉升為兵長，並考獲特級戰士資格，獲網民激讚是模範士兵，又讚他當兵近兩年完全零走樣，服役後反而更Man。



傳約滿後自組事務所



金秀賢於2010年與韓流始祖裴勇俊開設的Keyeast事務所簽約，昨日有韓媒指合約將於今年12月結束，有傳他有可能開設個人事務所或簽約其他公司。Keyeast方面就指與金秀賢的合約期仍剩下一段時間，現時正討論續約事宜。



另外，韓團Big Bang成員T.O.P因當兵期間被爆曾吸大麻，被安排由義警轉以公益兵身份服役，原定下周一退伍，但因服役地點龍山工藝館當日休息，故T.O.P將提早於本周六退伍。隊友G-Dragon、太陽及大成亦預定將於今年10月至11月陸續退伍，令組合有望於年底合體回歸。



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