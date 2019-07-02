莊思明體諒　楊明計劃退休為父母延後婚期

無綫小生楊明螢幕上演「情聖」，現實情路卻「刺激」欠奉。雖與女友莊思明達談婚論嫁階段，但為報父母劬勞，他決將兒女私情排次於「修身齊家」後，更開始於商界打拚，明言沒有打算以演員作終身事業：「演到人哋嘅『爸爸』已經足夠！」



現實非情聖後悔醉駕



不經不覺，楊明原來入行已21年。事業經過高山低谷的他，近期憑電視劇《婚姻合伙人》初嘗一線主角滋味，戲中演活「情聖」，甘願為至愛「頂包」入獄，楊明卻坦言「現實歸現實」，自己從未試過這麼動地驚天愛戀過，初戀更與一般年輕人無異！他自言發生在中三，但連「拖手仔都唔敢」，畢業後無疾而終，正面交代分手理由的機會也欠奉，只依稀記得對方叫「阿兒」……原來帥氣不代表情場定必佔優！



多女埋身？美麗的誤會



自認怕醜的楊明，鮮有主動結識異性，入行之初卻不時被拍得有異性相伴，最「轟動」莫過於與圈外女友宣布婚訊，最後變成分手收場。對於過往的緋聞，他坦言無怨：「話晒都係識吓朋友啫！況且好多時候都只係美麗的誤會，反而醉駕同刑毀就令我好後悔！因為影響到人哋，如果當時唔好彩撞到其他人，分分鐘一個幸福家庭就咁畀我拆散晒！」



讚莊思明零架子最啱Key



主動提起當時的「惡行」，楊明眉宇間滲出絲絲無奈。談到醉駕及刑毀發生僅相差一年，當時險些賠上了事業前程，他坦言：「發生事嘅時候，我真係完全斷片！諗番起嚟都幾驚，好慶幸公司、高層冇放棄我，自己當時亦冇諗過退出，話晒17歲做第一份工就喺呢度。」負面新聞令他成「史上第一人」，被公司要求重讀藝訓班，洗心革面重新做人。



事業上兜兜轉轉，楊明坦言起碼浪費了六、七年事業發展的光陰，期間一步一步慢慢苦心經營，終於等到《婚》劇的推出才柳暗花明，他感恩「天時、地利、人和」的配合。被問到女友莊思明是否都是類似情況下出現？他笑說：「思明唔同，呢個人其實出現咗好耐喇！外界總會覺得佢係有錢女，但其實佢對朋友好好，完全冇（千金小姐）呢種感覺，加上我同佢都鍾意玩，所以大家好夾、默契好好，好自然咁走埋一齊。」



開湯水店證明自己



談起婚期，38歲的楊明忽然有感而發：「呢方面其實冇時間表嘅，思明都知道同支持我嘅想法。我覺得父母嘅前半生，為咗我同家姐付出同擔心好多，依家係時候掉轉，到我為佢哋提供條件，畀佢哋過喜歡及理想嘅生活，然後先會諗自己嘅家庭。好似我開湯水店都係做畀佢哋睇，等佢哋唔使擔心我，嚟緊我要認真啲做添。」對於演藝事業，正上位的他反而有退休計劃：「我依家同啲前輩開工，發覺佢哋仲精力充沛、好敬業樂業，我自問未必有咁嘅精神，心入面都有諗過最多只接受做到人哋爸爸，爺爺輩就唔好預我喇！」



後記：多咗個女友



當楊明遇上拍檔高海寧，意外地獲得觀眾受落，就連「正印」思明亦打爛醋埕！無綫乘勝追擊，讓兩人「再下一城」，塑造成情幕情侶挑戰收視！



談到這位「女友」，楊明坦言有「神同步」感覺：「大家都係首次擔正，開工頭一星期大家都好緊張，我同自己講咁落去唔係辦法。拍攝進入第二周，我決定豁出去，去到片場開工，竟然覺得同時間嘅高Ling表現都唔同咗，好多場戲都好有默契，拍鬧交戲後嚟仲投入到好似『食生菜』咁，合作得好好。」



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