朴有煥與母親迎接　朴有天吸毒被判緩刑2年

韓團JYJ成員朴有天早前涉毒被捕，雖多次否認，於今年四月終於承認吸毒一事。案件今日進行裁決，身穿啡色囚衣的朴有天現身水原地方法院，他雙手合十聆聽審判，因沒有前科兼有悔意及已被拘留兩個多月，最終法官朴有天涉毒一案刑期為有期徒刑10個月，緩刑兩年，同時罰款140萬韓圜（約9,518港元）。



而支持朴有天的部分亦有到場旁聽，當中包括韓國及日本粉絲，未能進入法庭的粉絲則在門外守候，粉絲得悉判決後均傷心大哭。而早前一直被拘留的朴有天因獲判緩刑，在裁決後已獲釋放，離開水原拘留所，朴有天在拘留所門外接受傳媒訪問，期間他激動落淚：「為那麼多人帶來麻煩，真的非常抱歉，今後我會在社會努力做義工，努力變得成熟，我會這樣做的，真的非常對不起，粉絲們對不起，我會正直地做人的。」



而朴有天的胞弟朴有煥與母親均有到拘留所迎接朴有天，而朴有煥昨日亦如常開直播，並透露自己緊張到睡不着覺，又指母親準備了哥哥喜歡的小菜，包括青瓜泡菜。朴有煥又稱昨天亦有去探望朴有天，指對方消瘦不少，但朴有天就稱自己是正在減肥，又表示想出來之後跟家人吃飯及做很多事。