林峯上海騷的遺憾：有一個沒有來...

林峯剛完成《HEART ATTACK巡迴演唱會》上海站，也是這個巡唱最後一站，他直言一位生命中對他非常重要的人沒有到場，這人就是他的唱歌老師，他說：「上海對我好重要，我十幾歲就在上海學唱歌，當年教我的老師，今次因為身體不適，所以來不到現場看我演出，有一點遺憾啦，希望下次我再來上海，老師可以來睇我，真正作為一個歌手在台上面的表演啦。」



這次巡迴，於個多月之內，他走遍澳門、佛山、上海共五場表演，雖然是尾站他依舊保持極佳狀態，施盡渾身解數，在爆水環節更加爆衫爆肌，令全場觀眾血脈沸騰。當他跳上高空吊環，於觀眾頭頂滑過時，現場觀眾更是瘋狂，幾乎全場站起身，有瘋狂歌迷更想把他拉下來。



演唱會完畢，他表示十分開心，巡迴演出觀眾帶給他無限熱情，令他十分感動，也讓他更加想快些再重拾當歌手的身份，已經開始計劃明年會有一個全新的大型世界巡迴演唱會展開，也會籌備新歌，他說：「其實之前一直忙拍戲，所以根本冇乜時間，好多大城市我都未去唱過，明年準備會去多些地方，同不同的歌迷朋友見面。」



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