請歌迷食檸檬！陳柏宇食肥咗唔敢除衫騷肌

歌手陳柏宇（Jason）在馬來西亞吉隆坡舉行巡唱，今次提早到當地進行密集式宣傳，他最期待是歎當地的美食，可惜為了養聲和保護喉嚨，未能盡飽口福，但「就住就住」食的他，在短短3天行程中已激增3磅。



闊別10年馬國再演出



Jason以大熱作為演唱會揭開序幕，之後他與觀眾打招呼時坦言很緊張，他說：「比平時喺香港做騷更加緊張，因為我喺馬來西亞演出嘅機會唔多，對上一次已經係10年前，我今次再嚟馬來西亞表演，都好擔心到底今日會有幾多人入嚟睇。」觀眾即報以熱烈的掌聲，讓他吃下一顆定心丸。



肥咗唔敢除衫



在演唱會尾段，不少歌迷大叫Jason除衫騷肌，但他笑指自己因為食肥咗，所以婉拒粉絲要求：「如果我有身材嘅話呢，我係唔介意除衫嘅，除住鞋先啦！止住渴先好唔好？」Jason亦真的即場脫掉鞋子，並笑言下次有機會再滿足粉絲的騷肌要求。



Jason在台上提及太太符曉薇（Leanne）和女兒亦有到場欣賞演唱會時，觀眾表現興奮。雖然妻女特別去捧場令他很開心，但原來Leanne的出現亦帶來「煩惱」，因為Leanne與演唱會的樂隊樂手們都愛吃當地名產榴槤，某天Leanne外出時，更特地買榴槤回來請樂手們品嘗，但Jason實在受不了那份「香味」，所以Leanne也識做地與樂手們到band房吃，減低對他的影響。



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