「996」集訓！陳松伶同後生仔操體能

藝人陳松伶主演的音樂劇《媽媽咪呀！》中文版，之前已在廣州、北京兩地公演，七月中將在上海演出一個月，現正進行密集綵排，松松透露時間是「996」，即每天由早上九點至晚上九點，星期一至六，幾乎無間斷地操練。與團友已成了一家人，她笑說彼此最醜陋的一面，都讓大家見到，例如練得疲累，攰到一個點，都無保留地看到，但又互相扶持，感情珍貴。



由於三月她去探老公班時，不小心跌傷，曾暈了15秒，要送院檢查，頭面、手腳都受傷，十分嚴重，要養傷多時，松松說：「之前真係舉步維艱，好彩最近終於康復，可以做番體能訓練，最開心係可以同一啲與二十幾歲嘅團友，一樣做到體能挑戰。」



見得一面得一面



同是演員的老公張鐸都有抽空前往上海陪她集訓，被音樂劇總監說笑要張鐸在大家面前一起表演跳舞。她說：「陪得一個禮拜就一個禮拜，因為唔想分開得太耐，唔想影響感情，佢好好，好支持我。」



能演出這個經典音樂劇中文版，她感到榮幸，特別相較梅麗史翠普的電影版，舞台版對演員要求更嚴格，是要零瑕疵，反而電影NG可以重拍。她表示幸得當年在無綫的訓練，台慶、東華等演出打下基礎，令她現時歌與舞均得心應手，然而加入這個音樂劇團隊更加專業，她得到英、澳兩個聲樂老師，又有兩個台詞老師悉心教導，啟發她唱音樂劇的不同境界，十分珍惜。



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