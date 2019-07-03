高海寧傷腳戒口百日　楊明目擊意外仲講笑

藝人高海寧（高Ling）、楊明日前到赤柱海灘為無綫新劇《網絡騙案》開工，拍攝一場高Ling與老公離婚、找來舊愛楊明哭訴的戲份，拍攝前她躲在一旁培養情緒，正式埋位時，高Ling不出三秒便流出眼淚，連楊明也不禁取笑她「老屎忽」好戲。



隔日換藥洗傷口



談到日前拍攝該劇時不慎被電單車死氣喉熨傷腳，高Ling表示醫生建議隔日洗傷口及換藥：「真係好驚，想喊，啲人叫我唔好食豉油、韮菜、海鮮、蛋類，咖啡都唔得，因為驚生肉芽，要戒100日，我會畀心機戒，唔係點着裙！楊明好衰，叫我着Boot遮住，都唔識憐香惜肉嘅！」楊明指意外發生時亦在場，眼見不少工作人員圍住了解，自己針插不入，惟有講笑緩和氣氛。



開劇家人咪出埠



問到男友鄧智偉是否很擔心？高Ling笑指媽咪最擔心，因事發時全家在馬來西亞與弟弟慶生：「上一次拍劇受傷佢哋喺日本，今次出事佢哋又唔喺度，仲要日日影啲食同玩嘅相畀我，我叫佢哋下次我拍劇就唔好出埠喇！」對於近期經常拍喊戲，是否欲挑戰做「悲情女王」？她說：「我本身唔易喊，但唔知點解咁多唔開心嘅角色喺我身上。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。