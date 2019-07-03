做YouTuber拍片！歐詠怡33D施誘宅男陪出埠

宅男女神歐詠怡（WingWing）除了模特兒工作，最近嘗試轉型做YouTuber拍片，跟Fans分享生活，早前她到台灣短遊，也有拍片紀錄愛去的地方。



玩打枕頭交



WingWing表示此行主要是到瑞芳區一所酒店別墅，享受猶如置身歐洲的感覺：「呢度嘅裝修有希臘小白屋風格，海景套房中間有個小泳池，又有落地玻璃，連地板都係玻璃，感覺好開揚，影相好靚！」換上兩套泳衣拍照及拍片的她，大晒33D零死角索爆身材，可惜撞正落雨，池水超冷未能落水暢泳。但她相當有心思，特別拍攝一段男友主觀鏡，讓Fans親身感受與她同遊，由叫女神起床、打枕頭交到她換上泳衣Sweet爆望住鏡頭，睇到一眾宅男心心眼，Fans留言指她無論電眼抑或身材都無敵，希望可以真的跟女神旅行！



打卡介紹美食



身形甚Fit的她喜歡四出搵美食，雖然並非大胃王，但對食物也有要求，片中她向觀眾推介西門町的Cafe，除有影相打卡位，美食更是一流。此外，她又到北投理髮、浸溫泉及在基隆夜市喪食及夾公仔，全部收錄在遊記中跟粉絲分享。



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