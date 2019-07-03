申惠善要愛唔要命　咀L刺激收視

韓國女星申惠善與男團INFINITE成員L主演的韓劇《僅此一次的愛情》正在熱播，劇集講述高冷芭蕾舞舞者的申惠善，意外與金明洙扮演的天使丹結緣的奇幻愛情故事。而申惠善與L再度上演吻戲，再次帶挈收視上升，更搶下「黃Viu煲劇平台」人氣劇榜首位置。《僅此一次的愛情》即將播出結局篇，二人卻可能因為相戀而必為一死，申惠善竟主動提出和L結婚，實行要愛情唔要命！



劇情講到妍書（申惠善）意外恢復記憶，記起丹（L飾）就是天使，還知道對方便是兒時在島上認識的劉誠宇，二人相認後情不自禁擁吻，而丹為了愛情，便問康宇（李東健飾）如何可以變成人類，但池康宇就說丹變成人類的代價是妍書會死，令丹陷入兩難之中。



而今晚的一集將講述妍書和丹享受作為普通人類戀愛時的戀趣，但妍書知道若丹變成人類，自己可能會死的事實後，卻毫不猶豫地說：「丹，趁着天氣好，我們結婚好嗎？」未知妍書會否因為與丹一起而死亡。而觀眾可以在「黃Viu煲劇平台」觀看新一集《僅此一次的愛情》。



另外，據韓國GOODDATA調查公司的資料顯示，5月開播的《僅此一次的愛情》，至今人氣仍持續上升，登上六月第三周電視劇話題性榜的第5名，而男、女主角L及申惠善亦在話題電視劇演員榜排第8及9名，成續令人鼓舞。



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