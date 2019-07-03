東方日報C1：祥嫂肺癌病逝留15億遺產

「慈善伶王」鄧永祥太太洪金梅昨日因肺癌逝世，享年73歲。祥嫂今年5月被揭入院，數日前病況急轉直下，被送進深切治療部，雖然多年來與子女關係時好時壞，但最終四子女都在病榻旁守候，陪她走最後一程。



祥嫂昨日傍晚時分因肺癌於養和醫院逝世，其生前好友昨晚證實其死訊，本報聯絡祥嫂子女鄧兆尊、鄧小艾及鄧兆榮多次，初時未獲回應，至晚上再透過短訊聯絡兆尊，說到藝人邵音音指祥嫂的遺願是建老人院給年老無依的人，問會否完成母親願望，他只回覆：「有心！ 辛苦晒！」



遺產佔大份？兆尊：我唔係好鍾意錢！



對於外間有指祥嫂身家15億，兆尊佔大份，他短訊回覆：「我唔想答都要答一句，請問一個病人，會唔會話畀你聽幾多身家？而我會唔會為咗身家留喺佢身邊，我諗我唔係好鍾意錢！咩事都有好有唔好，大家做番自己本分。」他又說：「我諗你都明白好多時人為財死，鳥為食亡，正所謂曹操都有知心友，劉備都有對頭人，我對任何報道只會一笑置之，因我太早看透。」 而祥嫂已定於本月11日於香港殯儀館設靈，翌日出殯。



祥嫂今年5月被發現低調入院，子女兆尊及小艾都有到醫院探望，不過當時小艾指祥嫂只是普通老人病，之後祥嫂被發現於養和腫瘤科出入，更傳肺部有腫瘤，但她透過好友解釋入院是因肺炎及發燒，兆尊亦稱母親只是老人病，說到有傳祥嫂患癌，他否認並指祥嫂好精神，很快會出院，而且胃口好到食豉油雞。不過，祥嫂病危的消息不斷傳出，數日前，突然有指她病危，並已送入深切治療部，當時小艾被問及母親病情，她最初指沒事，再問祥嫂是否沒有問題，她說：「係，佢好好！」



其實祥嫂最後一次公開露面是今年4月20日， 與好友黃夏蕙出席兩花齋慈善拍賣活動，當時身形有點瘦削，但精神不錯，更與好友拖手高唱《禪院鐘聲》，中氣十足。自丈夫「新馬師曾」鄧永祥1997年去世後，祥嫂與四名 子女的關係經常起變化，一家人包括其四名子女、以及祥嫂的兄弟妹，更因遺產問題與子女對簿公堂，後來祥嫂被裁定敗訴，但同年於61歲的壽宴上，又忽然宣布全家人正式和解。她曾直斥四名子女是「紅衞兵」，曾帶四隻愛犬拜祭祥哥，暗寸子女說：「四隻狗代替我四個紅衞兵。」



生前放下恩怨



不過，陪着祥嫂走最後一程的都是她的四名子女，祥嫂之前於好友魯芬靈堂外曾感慨地說：「名利帶不走，萬般皆是緣，舊事不記，新事新提，四個孩子都長大成人了，他們有自身的生活，只要孩子健康快樂，他們怎樣安排自己的生活，我不會干預。」她亦坦言已將個人財產分配妥當，鄧家子女及洪家親人全可得到她的遺產。記者昨晚到訪祥嫂生前的元朗寓所，有兩名男子應門，問到祥嫂逝世一事以及其子女 有否前來安排事宜？兩男都沒有回應，匆匆關門。



與子女爭產大鬧靈堂



祥嫂與四名子女爭產風波於1996年轟動一時，有電視台直擊播出眾人在永祥大廈內爭執的情況。鄧家爭產分為兩派，一派以祥嫂為主連同八舅父，另一派則是四子女加九舅父及十一姨洪國華連成一線。事件起端是子女與九舅父及十一姨在永祥大廈向八舅父追欠款，當時九舅父還激動「起飛腳」踢門，更掟電話、掟玻璃杯致被玻璃碎片傷到血花四濺的情景，全被攝入鏡。祥嫂曾對子女作出批評，直指子女為「紅衞兵」不孝，子女反擊叫她做「武則天」，兩方正式反目。



1997年祥哥病逝，四子女禁止母親進入靈堂，雙方於靈堂前爭執。曾揚言要「搶屍」的祥嫂，擾攘一輪後最終成功以未忘人身份進入靈堂送祥哥最後一程。戰場由靈堂變成法庭，對簿公堂，爭當時估計總值約4.2億港元的遺產，包括有永祥大廈、西貢地皮、楚留香酒樓。及後祥嫂將其一成永祥業權捐給東華三院，其餘九成由仔女以9,540萬售給東華三院。官司持續了約十年，直到2006年宣告祥嫂敗訴，爭奪戰算告一段落，同年祥嫂宣布與子女和解。但之後又爆出8千萬遺產稅官司，雙方關係再度破裂。



祥嫂洪金梅當年與四子女不和，期間胞妹十一姨洪國華因被指「偏幫」四名姨甥，導致姊妹反目，昨晚祥嫂離世，記者聯絡洪國華，她只簡單表示：「我啱啱喺外地返嚟，乜嘢都唔清楚，亦都冇回應。」



電視直播婚禮情歸新馬師曾



當年祥嫂因在夜場工作而認識已故「慈善伶王」新馬師曾鄧永祥，繼而相戀並在1965年同居，兩人先後誕下四名子女兆尊、兆榮、翠玉（小艾）及碧玉，直至1992年正式註冊結婚，成為他的第四任妻子。兩人當時的「世紀婚禮」由無綫直播，是首位在電視直播婚禮的藝人，節目名為《金馬紅梅慶同心》。祥嫂帶着祥哥的家傳之寶翡翠頸鏈出場，他亦下跪講愛的宣言，場面浪漫。



多年來互相扶持，祥嫂透露當年仍是女友身份時，祥哥還未名利雙收，更租住別人車房，自己擔任其財務大臣為他打點一切，同甘共苦：「我哋係咁捱出嚟，唔係新馬仔臨死咁大把家財、物業，佢啲工作都係我安排！」嗜賭的祥哥經常被拍得豪賭，座右銘「搵得嚟輸得去」，祥嫂透露曾拖着對方手，指若不戒賭便一起跳樓死，以死相諫下令對方成功戒賭。



邵音音：佢遺願建安老院



祥嫂突然離世，叫身邊好友錯愕不已。邵音音與祥嫂多年交情，不時於慈善活動上碰頭，她回應記者時對好友死訊大感愕然：「吓，咁大鑊？個幾兩個月前仲同佢通電話，佢中氣十足。（好惋惜？）係，佢份人好善心，曾經同我講過依家身邊邊個都唔信，佢新界有塊地，想用嚟起老人院，畀圈中無依嘅前輩入住，叫我幫手搞，但我都體弱多病，唔幫得幾多。」



而與祥嫂多年相知的黃夏蕙透過社交網表示：「人生最痛苦的事，莫過於好姊妹離世，自己卻不在身邊陪伴她走最後一程，我還在遠方的休斯敦，只可以望着異地天空的星星，永遠懷念我最好的姊妹－祥嫂。」



據悉，祥哥新馬師曾生前曾擔任八和主席，一眾後輩對祥嫂都相當尊敬，有指該會將有紀念活動懷念祥嫂，但一切要與會員及現任會長汪明荃商議再決定。



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