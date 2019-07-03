以色列尋找耶穌足迹　譚永浩酒吧街賣唱

藝人譚永浩（Jarryd）早前遠赴以色列，此行令他得到很寶貴的體驗，與教徒遊覽教堂，所見所聞都印象深刻，並拍下大量照片，紀錄當地的美景，他說：「今次主要係個study trip（學習旅行），了解耶穌嘅故事同歷史，我好想去啲好有歷史文化嘅地方，以色列係一個充滿宗教色彩嘅聖地，跟一班有共同信仰嘅人同行，非常難得。」



他們每朝7時半出發，參觀不同的教堂，每進入一間教堂，都被莊嚴宏偉的建築吸引：「每次第一個反應都係『嘩』！因為每間都設計得好有特式、好仔細！天花板同牆上嘅壁畫，柱上面的花紋，地板嘅馬賽克圖案，仲有擺放嘅物件都非常精緻，教堂外觀亦相當宏偉！」



晚上自由活動時，Jarryd去了酒吧街，感受當地人的生活：「我哋仲做咗一件喺香港好少做嘅事，就係busking！喺以色列街頭唱歌，牧師太太形容我哋呢次係早上Holy晚上Crazy嘅旅程！哈哈！」



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