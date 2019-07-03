陳柏宇不解結婚日子意義　符曉薇：粉絲都知

歌手陳柏宇（Jason）同太太符曉薇（Leanne）自從做咗父母之後，就有女萬事足，開口埋口都係講個女。尋日係兩公婆結婚兩周年，Leanne上載慶祝嘅相，就見到佢哋唔單止帶埋囡囡Abi，連工人姐姐都有參與。相中嘅Leanne仲低胸上陣，不過都唔夠Abi吸睛，畀爸爸抱住嘅佢笑得勁燦爛，真係好得意呀！



雖然張張相都笑得好開心，但Leanne就谷鬼氣留言話：「結婚2周年，今年多咗個亞標（Abi），今日陳生竟然問我點解我哋會揀2/7結婚🙄大家知唔知點解？今日仲係我哋屋企姐姐Imee生日，Happy birthday Imee！」有醒目Fans即時留言解答係拍拖紀念日，Leanne秒回大讚Fans有記性，灰爆覆︰「就連你哋都知，但佢唔知！」仲嘲笑Jason係阿伯記性，大耍花槍！



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