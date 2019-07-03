祥嫂最後遺願　葬祥哥愛巢荔枝樹下

「慈善伶王」鄧永祥太太洪金梅（祥嫂）昨日因肺癌逝世，享年73歲。祥嫂生前好友黃夏蕙現時身在美國，受訪時表示對痛失摯友感到非常傷心，並指祥嫂在去年十月曾向她透露遺願：「佢話永祥苑入面有棵荔枝樹，如果有日佢走咗，希望葬喺呢棵荔枝樹下面。佢一早搵咗呢個位，好鍾意呢個位，就算死咗都可以一直住喺永祥苑同祥哥一齊。」她表示當時還叫對方別亂說話：「祥嫂話總之佢就有咁嘅心願，如果有日佢唔喺度，就叫我幫佢講出嚟，祥嫂仲話『永祥苑係我永遠嘅歸宿，係我同祥哥一齊嘅地方，我唔係講笑㗎！』」黃夏蕙直言希望祥嫂的子女能達成母親的遺願，讓她安葬在荔枝樹下。



黃夏蕙又指當時與祥嫂傾談時，曾勸對方搬離「永祥苑」：「因為嗰度附近有電纜，會影響佢身體，我勸佢不如搬去酒店住，但佢拒絕，佢好愛祥哥，話要同佢一齊。」由於永祥苑內有很多祥哥的遺物，也有夫婦二人的物品和畫像，祥嫂十分喜歡該處，並曾花千萬裝修住所及種了不少果樹，更曾打算將「永祥苑」建成祥哥展覽館或紀念館，讓戲迷緬懷祥哥生前的輝煌事迹或拜祭偶像。