Min Woo涉強吻性騷擾受查　Junjin直播打氣

韓國長壽組合神話的39歲成員Min Woo驚爆性騷擾醜聞，據首爾江南警署消息透露，Min Woo上周六因涉嫌強制猥褻罪而遭立案，他當天在首爾新沙洞與同僚在酒席上飲酒，鄰座有兩名20多歲女子本身亦認識Min Woo，但其中一人在酒席結束後，便向警方報案稱遭到Min Woo性騷擾，並在接受警方調查時稱被Min Woo緊捧雙頰強吻及觸摸身體某部位，警方便以Min Woo涉嫌強制猥褻罪而立案調查。



Min Woo否認相關指控，今晨事務所發聲明表示：「對於聽到Min Woo相關消息而感失望及大受打擊的所有人真心低頭致歉，經過與本人確認後，今次事件是Min Woo最近與好友們一起在路邊攤檔所引起的小誤會，通過與當事人對話，所有誤會已解開，他本身沒有涉強制猥褻的罪行，而當事人亦已撒銷相關指控。」此外，Min Woo亮相前日播出的綜藝節目《拜託了冰箱》時，自爆現時沒有女朋友，又指胞兄有了小孩後，自己恍似做了爺爺。



此外，隊友Junjin今日開直播時，透露目前正身處京畿道加平錄影綜藝節目，他亦有提及Min Woo，他表示：「今日有不少與Min Woo哥相關的報道，希望大家繼續支持及相信他，別太傷心，只要大家為他祈禱及相信他，一定可以解開誤會。



