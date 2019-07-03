港姐複試：露肩蔡嘉欣棄淘寶戰衣

應屆港姐首輪面試日前舉行，大會從139位參加者中篩選50人，今日舉行複試，多位大熱都順利入圍，其中包括「章子怡師妹」姚羽嘉（Nicole）、「瘦版湯洛雯」蔡嘉欣、「嫩版郭可盈」黃嘉雯（Carmaney）、高妹Katy、「進擊版糖妹」Mina、范莎莎等。



其中蔡嘉欣被問到有沒有信心？她表示「佛系」：「順其自然啦，緣分來了，結果係點由佢。」講到她被網民翻出舊泳衣照，發現其大腿外側有紋身，但凡有紋身者會一律被「Out」，但她卻竟可以入圍，她表示：「有幸入圍，着泳衣嗰陣大家就可以留意。（驚可能會睇唔到你？）命中注定，隨緣啦。」講到她有很多黑材料被網友搵出來，她表示：「有批評先有進步，我都係喺網絡浸淫咗好多年，都慣咗好多呢啲黑新聞。」問到今日的服裝可是在淘寶買？她笑言不是，是在另一間網店買：「之前網友搵番啲相出嚟比較，好犀利。」





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