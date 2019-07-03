港姐複試：無綫前Writer開店講明非淘寶貨

今日港姐舉行複試，26歲的許嘉玉（Mia）被踢爆開潮店，她表示：「係賣波鞋，實體店，喺大陸嘅。（啲波鞋係真？）係呀，唔係淘寶貨。（介意被起底？）又唔會。」她又表示之前做TVB綜藝節目的writer：「今次返嚟東家，離開咗一年幾，同事叫我返嚟，但就試吓選港姐。」問到識唔識無綫高層余詠珊？ 她口快快表示：「我唔識佢......我識佢，但佢唔識我，我哋之前喺節目見過。」



而蘇梓堯（Vivian）身穿黑色低胸貼身裙，但不慎走光露缽仔糕，問到悉心打扮？她表示：「係呀。（有信心？）有。」她謂是碩士學生，見她社交平台有不少靚相，她說是生活相，冇做開model。



而18歲中英混血兒梁靖嵐行起來時很有台型，她謂能進入複試很excited（興奮），講到其社交網站有不少性感、野性相，問可怕影響參選？她就謂：「香港人有自己選擇，我做過model，所以有好多泳衣相。」



而佳麗王菲則謂做開model：「有多啲幕前經驗，所以呢方面會優勝少少。（有信心？）競爭好大，質素好高，所以平常心。」至於23歲的Amber則頗為寸嘴，問為甚麼首輪面試好像不見她？她即謂：「我上次唔嚟，今次點嚟呀！」