愛倫比芝老婆幫Taylor出頭公開批評Justin

美國樂壇天后Taylor Swift日前公開指摘收購她舊大碟版權的金牌經理人Scooter Braun欺凌，Scooter旗下的歌手Justin Bieber夫婦加入戰團，一地花生殼！



曾為Justin的Purpose巡唱擔任舞蹈員兼排舞師的Emma Portner昨日亦睇唔過眼於社交網留言幫Taylor數臭Justin。老婆係女星愛倫比芝（Ellen Page）的Emma表示好後悔同Justin合作，仲話自己將創作力、時間及氣力奉獻給他，他賺走過百萬而她就一無所有，時薪仲少過最低工資！仲話話自己窮到冇錢開飯，為可以跳舞訓練而自己親自在排舞室掃地。Emma更留言批評Justin貶低女性的方式令人厭惡。亦暗寸其經理人Scooter及最近與Justin合作的Chris Brown是過度有問題的人，更批評埋Justin的教會唔支持性小眾。



另方面，澳洲著名女歌手Sia前日於社交網留言撐Scooter大讚他是善良的男人並希望事件快些過去之後，Taylor的粉絲即大舉反擊，出招搵Sia的黑材料直摘她曾油黑自己扮黑人係種族歧視。Sia昨日於社交網貼演出片段並留言叫Taylor粉絲不如睇下個條片先，她只是油黑自己來扮個背景。

