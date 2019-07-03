趕拍音樂傳記　Harry Styles等五星爭演「貓王」

以英國殿堂級搖滾樂隊Queen發跡史做主題的音樂傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）去年全球票房勁收9億美元。片商即搶拍歌手正傳，繼講述英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John）的傳記片《搖滾太空人》（Rocketman）之後，曾拍過《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge!）的著名導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）早前亦宣布開拍已故美國一代巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的未定名傳記片。據知他目前正考慮「五選一」挑選其中一位影星飾演「貓王」！他們分別是《寶貝神車手》（Baby Driver）的安索艾高（Ansel Elgort）、「勁抽俠」艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、被激讚樣貌酷似「貓王」的Miles Teller。此外，還有兩個唱得之一英國男子組合One Direction（1D）成員Harry Styles以及另一歌手Austin Butler。據知未來幾星期後會公布人選。之前已公布影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演「貓王」的經理人Tom Parker上校。