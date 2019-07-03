【結束三年情】陳嘉莉張建聲再分手！

藝人陳嘉莉同張建聲拍拖三年，曾一度分手，之後復合，仲同遊泰國勁甜蜜，不過今日陳嘉莉於社交網上載一張兩人喺沙灘上手拖手看夕陽嘅背影照，留言宣布結束三年情：「經過三年的兜兜轉轉我們還是覺得不適合，最後我們決定給這段感情劃上一個句號。這過程很和平，我們都好感激大家曾經的付出，最終還是要走到這一步也感到很可惜。不論如何，我們心中還是待對方像家人一樣，只是我們不再是男女朋友。我依然會在遠處祝福你，希望你會更好。多謝你❤️」而張建聲只係上載主演電影劇照，留言話自己已盡力謝票。



對於和張建聲第二度分手，陳嘉莉透過WhatsApp表示：「冇辦法，大家都思考咗一段時間，決定咁樣係最好。（你哋拍緊一部戲喎？）未開拍，但係我同佢關係依然好好，所以唔係問題。（同第三者有關？）唔關事。只係覺得大家唔適合，或者係時間嘅問題，大家都好和平，我哋依然關心大家。」



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