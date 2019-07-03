10日行程瘦10磅　蔡明思背夫激罕大解放

組合Super Girls成員、準人妻蔡明思（Jessica）將於年底和拍拖近6年的圈外男友陳冠（Steven）結婚，雖二人正忙籌備婚禮，但Jessica最近就撇底未婚夫，與幾位好姊妹到土耳其旅遊，欣賞美景之餘，更實行「大解放」，首次於社交平台甫出泳衣照。



天氣太熱跟隊大解放



提到今次於當地大解放，Jessica坦言起初對穿泳衣有保留，不過因天氣太熱，最後都與友人一起「解暑」，她笑說︰「最後那天到棉花堡時原本不太敢穿泳衣拍照的，我因為太熱了，不想在那個地方穿太多衣服，最後還是跟大隊拍了幾張泳衣照。」她又謂於旅程中患了腸胃炎，10天行程瘦了10磅，反而令她穿上泳衣更fit，她表示︰「我到土耳其的第二天便腸胃炎，短短10天旅程瘦了10磅，沒有留意自己原來瘦了一個圈，泳衣照出來效果很好，多餘的肥肉都沒有了。」



未來老公見泳照冇反應



自言平時很保守的Jessica更一時興奮上載到在社交平台，她自嘲指︰「因為我知道這種身材應該很快就打回原形，不知道何年何月何日才會再出現。」至於未婚夫對她的泳照有何評價？她表示︰「他沒有甚麼特別反應，因為他從來都不太在乎我穿甚麼，我有問他好看嗎？他只答了一個字『好』便完了。」今次的旅行是否告別單身之旅，Jessica說︰「這是上年已經plan好的行程，當時也沒有想過男朋友今年會求婚。單身派對應該會在台灣舉辦，我想應該不會很瘋狂的。」



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