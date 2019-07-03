愛犬出鏡被搶Fo！何雁詩虐心演繹對愛情執迷

歌手何雁詩（Stephanie）早前為新歌《包庇》拍攝MV，她開心新歌能和全新的班底合作，特別與監製舒文一同討論想要的歌曲主題與方向。她說：「原來已經兩年冇出歌，心情興奮又緊張，由當初入錄音室到依家終於派台，自己一直都係懷住好期待嘅心情，希望大家會鍾意。」



《包庇》是一首很虐心的情歌，她提議在MV中加入強迫症性格的角色，如不停抹枱、擺放餐具要絲毫不差，以突出歌詞裏所刻畫對愛情的執着與執迷，又說：「仲私心安排自己愛犬huphup喺MV度客串演出，huphup一到現場就搶走大家注意力，好彩佢都聽話冇周圍大小便。」



她表示：「新歌推出咗就快一個星期，收到好多朋友、歌迷支持，都話首歌好聽易入腦，呢樣係自己最感動。（唱片公司）老闆之前話我知隻歌會喺6月28日派台，2009年 6月28日正係《超級巨聲》第一季錄影嘅第一日，都算係自己入行嘅第一日。原來已經十年，感謝上天畀我嘅考驗，令我睇到生命中所有色彩，我會努力繼續堅持行自己最喜歡嘅路，就係唱歌、演戲、打 golf。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。