《街市遊樂團》添食要睇麥長青意願

藝人滕麗名、江美儀及麥長青，下午到南昌宣傳節目《街市遊樂團-雙馬篇》，阿滕繼續撐拐杖現身，她表示：「之前拍電影受傷，十字韌帶撕裂，康復期要3個月至半年。（影響拍攝進度？）好彩我受傷後已差唔多拍晒我啲戲份，剩番文戲咪喺件古裝袍下戙住把遮囉。」麥長青抵死回道：「以為自己仲係24歲。」



添食睇麥長青意願



談到《街市遊樂團》已經拍到第5輯，問到會否繼續再拍，阿滕與江美儀都推說睇麥長青意願：「因為得佢一個約滿咗。」麥長青即謂：「有得拍梗係繼續拍啦，難得觀眾鍾意睇、街坊又支持，好似今次去馬交（澳門）同馬來西亞取景，街坊成日問幾時有得睇，我好似3個月前就開始做宣傳咁。」



談到外景拍攝過程，麥長青與江美儀搞笑地篤阿滕背脊謂：「澳門1日得4副牛鞭、睾丸同牛袋，全組人都要食，唯獨阿滕冇囉，冇補到咪整親隻腳囉。」他們到訪馬來西亞近鄉郊覓食時，又於超高溫下拍攝，不少工作人員中暑，江美儀則表示撐到回港才病倒。



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