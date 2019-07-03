神志不清？李幸倪拍MV搞到要做物理治療

歌手李幸倪（Gin Lee）到apm出席「《以愛情的罪名》MV首播會」，期間獻唱新歌，粉絲又上台獻花兼大合照。她透露MV在台灣拍攝，分開兩個版本，其中更大膽的版本會在之後推出：「其實係題材大膽，講四角戀、師生戀。（你演咩角色？ ）全部都唔係我，我係抽離少少嘅角色，導演因爲覺得我啲戲ok，所以就加戲，最後剪咗兩個版本，今日播呢個MV我就演兩個角色，一個係審判者，另一個係卑微嘅囚犯，兩個極端嘅角色。」



三日內拍四個MV搞到周身傷



她又表示MV拍了24小時，最後自己已神志不清，一些假傷口後來更變成真傷口：「因為我要扣住手扣逃脫，所以整瘀同摑親自己，同埋有個畫面要用張櫈打爛玻璃逃脫，變咗動作戲，我之前同人講話如果做戲想做打女，但依家就唔想，因為唔容易，型係幾秒嘅事，但會有好多傷。」她謂回港後睇了醫生，問到整親哪部分？她表示：「周圍都係，手、膊頭韌帶、腳、腰，依家都仲做緊物理治療。（你好傷喎？）係呀，因為三日內拍咗四個MV，所以冇休息。」問到可會影響巡迴演唱會？ 她表示：「呢排要做密啲物理治療，因為要排舞，希望狀態番到嚟。（但下星期就廣州演唱會？）係呀，好緊張，所以要練多啲，嚟緊又要出國語碟同新歌，成個7月都好忙。」





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