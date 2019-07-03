游學修畀盧海鵬喪鬧　煞科日竟然...

資深演員盧海鵬與游學修合作ViuTV新劇《仇老爺爺》，身為導演的游學修笑指今次邀得鵬哥出山，認真大面子，不過就自爆成日畀鵬哥鬧，他笑說：「已經習慣晒，佢鬧嚟鬧去都係嗰啲嘢，開始會覺得佢個人好友善，真係講你都唔信，拍到煞科日，鵬哥收工嚟拍一拍我，成套劇最親密就係呢一刻，可能佢開始覺得呢個𡃁仔係認真做嘢，開始認同我。」游學修表示未試過到外地拍戲，難得做導演自己話事，決定前往菲律賓帛琉取景：「嗰度真係咩都冇，人流好少！我哋去到都唔習慣，當地九點鐘未到，所有舖頭都關門，不過後來都適應晒，好舒服。」



鵬哥則表示到帛琉拍攝很辛苦，幾日已經曬黑：「地方真係好靚，可能佢哋就鏡頭啦！我哋就辛苦囉，眼都撐唔大！（游學修做導演得唔得？）評分要畀九十幾分，愈拍愈有勁，又有進步，好好㗎！（想唔想再拍劇？）依家真係好難講，因為自己年紀大啦！所以要好劇本而有需要我呢個角色，先會考慮。」



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