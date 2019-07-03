做完《流行經典》鬆一鬆　薛家燕旅行秘婚？

藝人薛家燕現身將軍澳電視城為最後一次錄影《流行經典50年》，而該節目將由胡楓（修哥）接棒主持，兩人即場進行交棒儀式，工作人員亦貼心送上蛋糕歡送家燕姐。對於離開主持兩年的節目，她直呼不捨：「2017年到依家2019年，真係唔捨得！頭先綵排唱最後一首歌，敏之同我講有啲眼濕濕，我話我都係，所以我驚一陣唱歌會忍唔住喊。」



她多謝大家一直以來支持：「好多謝觀眾支持，亦好多謝Michael（黎小田），希望佢盡快返嚟一齊做節目，呢段時間畀佢休息，同時我又抖抖。我好多謝修哥接棒，公司見我哋有合作，佢之前做我演唱會嘉賓，希望大家繼續支持。（修哥話你做太好令佢有壓力！）唔好話佢有壓力，我每星期做都有壓力，所以先要放鬆。其實我未休息過，為個演唱會都瘦咗幾磅！」



她更透露將會到外地旅行鬆一鬆：「我個女幫我安排5日旅行。（去邊拍拖？）拍拖就唔講邊度啦！（會唔會去秘密結婚？）唔會，結婚就無謂啦，年紀都咁大，拍拖就可以，畀自己一啲甜蜜。」



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