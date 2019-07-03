G.E.M.絕密家居片曝光　亂過亂葬崗

作為粉絲都好想知道自己嘅偶像平時會做啲咩，希望了解佢哋多啲，咁身為鄧紫棋（G.E.M.）嘅粉絲要留意喇！皆因佢拍咗條片，分享佢一日行程，實行同大家分享佢日與夜。



片中一開始，G.E.M.晒出一個起床Look，之後再用唱歌嘅方式唱出佢嘅行程，首先佢唱出：「早上第一時間做咖啡 每天我都必須喝上一杯咖啡 咖啡和豆奶最般配，我最愛的調味。」之後G.E.M.再整咗個燕麥早餐，大家咁知道佢最愛嘅早餐係咩。食完早餐當時就快快手化番個靚妝，佢仲叫大家最緊要化得愈簡單愈好，咁先係Perfect！



之後佢忙碌嘅工作開始，錄音、開會、整Vlog幕後，難怪G.E.M.唱出心聲：「工作排山倒海停不下來，忙到每夜只能吃外賣～」真係睇見都心痛呀！向來孝順G.E.M.之後放低忙碌工作，同媽媽食生日飯，仲大爆媽媽最愛有情調嘅餐廳，有豐富美食兼靚酒，又有家人陪伴，難怪見到鄧媽媽笑得咁開心。



最後G.E.M.自爆有一個壞習慣，就是「一回家甚麼都亂弄一旁」見到屋企每一個角落唔係衫就係鞋，總之就係亂到癲，咪要等媽媽出手。好多網民都話就係鍾意G.E.M.咁貼地，仲話佢哋一家好溫馨，真係睇見都好開心呀!



網民有話兒:

ERXX VIXX:果然是創作才女超厲害!鄧媽媽好有愛!

SSAXX YQMX:歌改得毫無違和感。

RICXX GKOS:佢哋一家好溫馨，真係睇見都好開心呀!



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