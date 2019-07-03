做內地男神！關智斌估唔到自己有第二春

藝人關智斌（Kenny）晚上現身旺角，出席英皇電影《墮落花》煞科宴。近日工作繁忙的他有點疲態，他說：「尋晚拍完廣告，今朝06再開工，同黃宗澤及吳卓羲拍新劇，一收工就趕過嚟，只係瞓咗兩粒鐘咋。」



問是否正式回歸香港娛樂圈？他說：「估唔到會有第二春。我去內地發展咗4、5年，返嚟做張敬軒演唱會嘉賓，估唔到大家仲認得我，跟住劇集電影同廣告都開始有job，咁咪留低囉。」台上演出經驗豐富的他，談到9月14日與舊拍擋張致恆於紅館開個唱，他形容自己相當緊張：「暫定1場先。而收到消息嗰日，我咁啱搭飛機飛去巴黎時裝周，全程都好亢奮，遲啲我哋就會開始綵排，就會成日見面。」



首次和品牌邀請出席巴黎時裝周的他，覺得自己眼界大開：「話晒我唔係潮人，今次用咗啲有限英文同啲設計師溝通，佢哋好好，知道個開演唱會，話會贊助我服飾。（贊助埋張致恆？）唔會留咗佢嘅。（叫佢積極減肥？）我冇呢個能力，要交畀你地（記者）喇。」



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