【閨蜜睡房】浮沉14年！黃祥興改個名又返嚟

黃祥興2005年參選第一屆港男而入行，已過了14個年頭。祥興屬法籍華人，半鹹不淡的廣東話，以及健碩的身形，成為他的標記，去年慶祝40歲生日，願望是挑戰自己。早前他應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》邀請，一連三集與主持人李文珊（Sherman）分享男人40的想法，他說：「睇番一啲同事嘅成績，已經全部去咗一線啦，我仲好似浮浮沉沉咁，令我有少少……呢一行唔係你勤力就可以做到成績。（廣東話係障礙？）都係，譬如有五個人，永遠我嘅對白係最後，因為NG就會累到大家要再嚟過，係好大壓力嘅。」



自言廣東話已說得不錯，讓他重拾信心：「睇好呢一年。」早前他便將沿用多年名字「長興」，改為「致豪」，到現在又叫「祥興」，二次改名全為事業，花60日苦練六舊腹肌，亦是為了事業。



要突破，就要搏命，祥興珍惜每個演出機會，早前拍攝電影《P風暴》時，他不理腳傷，不肯用替身：「有場戲我要跳落石壆，真係拗柴，我趴喺度，點解郁唔到嘅？係幾傷吓，之後我拗住柴跑，追鄭嘉穎成個球場，拍完之後成隻腳腫晒。」



這位擁有結實肌肉的壯男，也繼承法國人浪漫溫柔的一面，與太太育有一對子女的他，每晚會給子女睡前講故事及唱歌，氹細路自有一手。想知道更多黃祥興的真情剖白，就要記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房之Brother來了》。



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