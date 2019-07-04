黃翊組經典同學會　何婉盈升呢班長

歌手黃翊、黃寶欣、何婉盈及文佩玲日前亮相TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談將合作舉行群星演唱會感受。黃翊表示合作開騷感覺奇妙，他說：「大家完全冇諗過我哋有機會再聚埋一齊，真係要多謝《流行經典50年》呢個節目，我哋每次碰面都滔滔不絕，有好多話題，傾偈傾到天光唔捨得走，所以每次都好期待有下一次敍會。」專訪中，何婉盈說：「我哋上完節目後，真係開咗個電話Group，叫經典同學會，由於喺我發起做聯絡人，所以佢哋叫我做班長，依家有成20幾人喺裏面。」寶欣笑說：「入面講廢話多，有人亦試過飲醉酒亂咁錄Voice Message，邊個就唔講啦！」



問到子女對他們復出唱歌有何看法時，寶欣說：「我啲仔女鍾意我唱歌，不過都會問媽咪你又上《流行經典50年》，可能佢心知見好就收呢個道理，我記得我第一次上50年，播嗰日我同仔女三個人好緊張咁一齊睇，播完我唱之後，大家好靜冇出聲，隔一陣阿仔才WOW一聲，我嗰下係好開心。」文佩玲笑說：「可能我嗰比較大，佢入TVB冇理我，反而睇其他歌手。」何婉盈說：「我個女比較鬼妺仔，佢連我首歌嘅歌名都記唔到，到依家好少少，開始識唱兩句。」



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