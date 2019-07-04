東方日報C1：小艾哭腫眼為祥嫂奔喪挑壽衣

慈善伶王鄧永祥遺孀洪金梅（祥嫂），前日因肺癌逝世，早年與她因爭產風波而決裂的四名子女，在她臨終前放下恩怨克盡孝道，在病榻前陪伴母親走最後一程。女兒鄧小艾及兒子鄧兆榮昨日冒雨四出奔波，為祥嫂的身後事張羅，哭腫雙眼的小艾親自為母親揀壽衣及陪葬品，領遺體時更哀痛哭崩，要由兆榮安慰攙扶。



祥嫂前日因肺癌在養和醫院病逝，享年73歲。一生經歷不少風浪的她，早年與四名子女的爭產風波轟動一時，當時她曾痛斥子女為「紅衞兵」極為不孝，四子女則反擊指她是「武則天」，其後反目不相往來，祥哥病逝時，四子女更禁止母親進入靈堂。雙方之後對簿公堂，雖然及後祥嫂宣布與子女和解，不過之後又爆出8,000萬遺產稅官司，雙方關係再度破裂，多年來時好時壞。



不過今年初祥嫂患癌後，女兒小艾不時陪伴母親進出醫院，又四出訪尋名醫，母女關係緩和不少，在祥嫂最後的日子，小艾亦陪伴在旁加以照顧，前日祥嫂病逝時，四子女亦守候病榻送別。



傷痛婉拒訪問



昨晨約10時，小艾及兆榮離開永祥大廈，四出頻撲為亡母辦理身後事，他們先到養和醫院取文件，近11時再往灣仔辦理死亡證，現場還有一名男友人陪伴。小艾雙眼明顯紅腫，問到祥嫂有何遺願？兆榮說：「呢啲遲啲先講。（係咪癌症走？） 係。（ 肺癌？）係。」他之後向小艾說：「講都冇所謂啦……」小艾點頭示意，並向記者表示：「有心！」兩人逗留約一小時才離開。問到扶靈名單，兆榮指細節未定，而小艾只輕聲表示心情難過，不欲受訪，兩人隨即上車往上環四方街的壽衣專門店。小艾在店內細心為母親揀選壽衣及骨灰罌等，期間，難捨母親的她忍不住坐在一旁默默垂淚，心情稍為平復後才與店員稍作商量，之後偕兆榮離開。



問到兆尊為何未有同行？兆榮說：「佢做佢嘅嘢，我做我嘅嘢。」問到祥嫂遺產如何分配？他說：「唔講呢啲嘢。（傳聞有15億？）冇啲咁嘅嘢。」



7．11設靈



其後兩人再驅車前往祥嫂生前居所永祥苑，為母親收拾遺物。祥嫂生前有大量靚衫及收藏品，兩人為亡母挑選了不少陪葬品，小艾選了一套母親生前最愛的靚衫， 再到醫院為她更換，讓她安心上路。他們在醫院逗留約半小時，領回祥嫂遺體便坐靈車到殯儀館，小艾落車後在旁等待，期間悲痛萬分，與母親昔日恩怨已化煙的她一度痛哭不止，拿着紙巾頻頻拭淚，要兆榮作安撫，二人在殯儀館逗留約一小時才離開，至於細女鄧碧玉則未見現身。祥嫂的喪禮將採西方儀式舉行，7月11日在香港殯儀館設靈，翌日出殯奉柩歌連臣角火化。



遺願葬荔枝樹下 永伴祥哥



祥嫂遺願是安葬於永祥苑花園中 一棵荔枝樹下，其身在美國的好友黃夏蕙受訪時表示：「舊年10月佢曾經同我透露過，話如果有日佢走咗，希望葬喺呢棵荔枝樹下面。佢一早搵咗呢個位，話好鍾意呢個位，覺得就算死咗都可以一直住喺永祥苑，同祥哥一齊。」當時她勸祥嫂不要亂說，惟對方續指若他朝不在人世，望好友公開她這個心願，直言：「永祥苑係我永遠嘅歸宿，係我同祥哥一齊嘅地方，我唔係講笑㗎！」



黃夏蕙續指為健康着想，曾勸祥嫂搬離永祥苑：「因為嗰度附近有電纜，會影響佢身體，我勸佢不如搬去酒店住，但佢拒絕。佢好愛祥哥，話要同佢一齊。」並透露祥嫂曾花千萬裝修大宅，並種了不少樹，曾打算將永祥苑改建成祥哥展覽館或紀念館，讓戲迷緬懷他生前的輝煌事迹，又或拜祭偶像。



鄧兆尊化解仇恨：始終一家人



祥嫂病逝，兆榮及小艾昨日為亡母的後事奔波，卻不見大哥兆尊同行，他接受本報訪問時表示：「我哋幾兄弟姊妹分工合作，盡快將啲嘢做好，我今日有其他嘢做，好多嘢要處理。」



祥嫂的朋友都希望她風光大葬，問到喪禮安排，兆尊指每位後人都知道大方得體的道理，會依照母親遺願進行火化。問到他仍未結婚生兒育女，會否成為亡母的遺憾？他不予認同。另有指祥嫂叫他不要結婚，他表示沒這回事，並自言多年來對祥嫂無怨無恨，這一年亦做了不少事情緩和弟妹與母親之間的關係，覺得大家始終是一家人，祥嫂永遠都是他的媽媽。



永祥苑佔地三萬呎 珍藏亡夫遺物



祥嫂生前居於元朗的「永祥苑」，大宅連花園及泳池面積達三萬呎。大宅設計走華麗宮廷風格，全屋金碧輝煌，別具氣派。當中客廳梳化是朋友於1992年送給祥哥及祥嫂的結婚禮物，而兩人的巨型婚照掛在客廳當眼位置，同時擺有不少祥哥生前的照片，亦有其銅像。祥嫂一直用心保存亡夫的遺物，祥哥的煙槍及從法國買回來的煙燈，她都收藏妥當，並整齊地放置。祥嫂閒時弄狗為樂，會在花園種樹，歸隱田園。要入永祥苑大門並不容易，大宅鄰近高速公路兼要經過天橋底，去到村口還要轉入小路才可抵達，去到門口就會聽到內裏的狗吠聲。



謝雪心難忘故人贈披風



藝人謝雪心曾在亞視劇《97變色龍》扮演以祥嫂為角色藍本的 「昌嫂」，前晚她談及故人時說：「咁多年喺《歡樂滿東華》都會見到祥嫂， 好似保良局110周年同祥哥合作演出時，我套清裝戲服都係祥嫂親自幫我揀，仲畀埋披風。」並指近兩年曾在友人的茶敍或壽宴與祥嫂見面，當時對方很精神。



至於歌手楊峰因契媽黃夏蕙關係而認識祥嫂，早前受契媽所託往醫院探病，惜祥嫂的家人不想她被打擾，亦不願公開病況，所以最終沒成事，當時他已知祥嫂非小病。他指祥嫂斯文有禮，雙方4月曾在活動上見面，當時未覺異樣，故對前輩離世感到愕然。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/