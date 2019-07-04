展示娛樂圈軟實力　吳青峰眾星拱照人緣好

台灣歌手吳青峰的一班歌手好友江蕙、林憶蓮、張惠妹、那英、蕭敬騰、李玟、梁詠琪、莫文蔚、蔡健雅、王心凌、許茹芸、小S、任家萱、田馥甄、陳嘉樺、蕭煌奇、楊乃文、徐佳瑩、林宥嘉、彭佳慧、楊丞琳、張韶涵、蘇見信等全亞洲人氣藝人，不約而同地在個人社交平台上發布限時動態，分享了自己和歌手吳青峰合作的音樂作品，網友大讚吳青峰在演藝圈人緣好。



其中，30組藝人歌手們的限時動態都出現的兩個Hashtag《#我的吳青峰》、《#巴別塔慶典》引起了網友粉絲熱議，猜測吳青峰和「巴別塔慶典」預告着甚麼關聯？同日青峰也在他個人IG上發出另一則限時動態，同時Hashtag《#這裡是自說自話王國歡迎光臨》、《#巴別塔慶典》，再引起網友紛紛開始討論：「吳青峰要辦藝術展嗎？！」、「讓人期待，會看到吳青峰嗎？」而謎底終於揭曉，吳青峰的《巴別塔慶典概念展》將在7月5日於台北舉辦揭幕記者會，展場上充分展現出吳青峰內心獨特的藝術世界。



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