陪視障兒童睇書有得益　陳明憙為環保戒肉

歌手陳明憙出席讀書活動，除了唱歌表演，她跟一班視障有問題的小朋友分享朗讀心得，她說：「之前都做好多探訪小朋友、義工嘅工作，好似教情緒病小朋友畫畫，或者教山區小朋友英文，接觸視障小朋友就第一次，喺佢哋身上面都學到好多嘢。（你鍾意讀書？）我本身都好鍾意睇書，小學時都攞過一個書蟲獎，自己唔做音樂，都想做一個作家，所以同佢哋分享睇書樂趣同鼓勵小朋友多啲睇書，參加一啲朗讀活動，見到啲小朋友視障雖然有問題，但好活潑、開朗、勇敢面對所有嘢，我都好感動。」



近來少露面的她，原來返加拿大逗留了一個月，她說：「因為之前親戚屋企有啲事，所以返去探佢哋。」下個月中她會推出新單曲，已經很久沒有推出過自己所寫的作品，所以新歌都好重要，她說：「隻歌係同台灣著名JerryC一齊寫，喺之前去台北參加創作營裏面所寫，今個月中會去四川拍MV，因為其中一個場景一個自然保護區，應該未有歌手入過去拍，都好特別，好期待分享，MV都想帶啲環保訊息，自己呢幾年都好投入呢件事，我開始食素唔食肉，唔會用啲一次性嘅塑膠料。」最近她亦夢想成真，幫一套網上動漫片唱片尾曲。



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