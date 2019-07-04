學甄子丹蒙眼踢樽蓋　MC Jin踢到阿仔飛天

話說近日荷里活興起一個#bottlecapchallenge嘅挑戰，即係叫人用迴旋踢嘅方式將樽蓋踢跌，咁聽落都唔難，本身呢個就係荷里活動作巨星積遜史特咸（Jason Statham）發起嘅，之後就有「宇宙最強」甄子丹加入挑戰，佢仲用布蒙眼完成，成功震撼大批網友，當中就好似有歌手歐陽靖（MC Jin）…



咁阿MC Jin呢，佢就有樣學樣，搵嚟大仔Chance負責拎住個水樽，仲要再加大難度，叫阿仔將個樽放頭頂，等待食老竇一腳……呀唔係……係等待見證老竇蒙眼開樽蓋嘅歷史一刻。好，一切準備就緒，阿仔Ready，水樽Ready，樽蓋Ready，連老竇都Ready，MC Jin右腳應聲彈出，只見Chance畀佢踢到飛走咗，但個樽蓋仲喺度，「誤傷」阿仔嘅MC Jin一除眼罩都即時好緊張咁去睇吓阿仔！好在，佢哋其實係「劇情」嚟，故意扮失手踢親阿仔，所以段片Upload咗3個鐘，都已經有4萬點擊，仲有男神吳彥祖留言讚好，抵你咁有人氣嘅～





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