【娛場】魏惠文拎綜援演大茄孤獨一世

「人生有幾多個十年」，有些演員不用等就已經片約不斷，但有些演員等足兩個十年，才有人生中的第一個機會，魏惠文就是後者。他，1990年在演藝學院畢業，1996年加入TVB，2016年在《城寨英雄》飾演林穎彤衰老竇「爛賭發」，因而開始為人熟悉。



魏惠文接受《娛場》主持人李文珊訪問時，淡淡說出他的過去。因為喜歡演戲，所以他報讀了演藝學院戲劇系，同屆同學有李婉華、陳錦鴻、劉玉翠、關寶慧等等，不過他畢業後前景並不明朗：「一年到晚都只係去Casting，你想求、想做都冇人請，我真係試過畢業之後，頭三個月只係搵到二千幾蚊。」



1996年，魏惠文加入TVB，演過無數過行行企企的閒角。而問到稍為有戲份的角色，魏惠文就苦笑說有《緣來沒法擋》的地產舖老闆、《秀才遇着兵》的變態殺人犯以及《怒火街頭》滕麗名的衰老公。演活過無數個小人物，街坊對魏惠文的印象大約就是記得他是電視從業員，但從來不知道他叫甚麼名字。而最難堪的一次，就是他搭巴士，被一位小妹妹稱呼作演員最忌諱的三個字：「個妹妹落車去到樓梯時，就同爸爸大聲講：『爸爸，我見到TVB個茄喱啡呀！』即使你幾努力、幾用功，都唔代表你會有成績。被人講到係一位演員，已經唔係一件容易嘅事，你諗下你做咗茄喱啡廿幾年。」



遇上低潮，有人會谷底反彈，可是有人卻低處未算低。2010年，魏惠文接拍了《巾幗梟雄之義海豪情》，當時要求他做一位日本漢奸，需說六句日文對白。可是拍了四小時，他卻完全失準，一句對白都講不到，其後更晦氣地說：「其實觀眾都未必識聽日文啦‥‥‥」這句說話很快就傳到監製李添勝的耳邊，令他大為震怒。為了平息對方怒火，魏惠文希望可以約見李添勝解釋此事，可惜對方不願接見‥‥‥



隨着演出機會愈來愈少，魏惠文更珍惜每個演出時刻。在TVB等足廿年，他在2016年終於遇到《城寨英雄》「爛賭發」的角色，縱使這個角色是多麼的不討好，又即使此角色是「執三攤」，魏惠文都絕不介意，用心演好，終於他得到外界認同了。不過這一次取得成功，原來都是關乎他的悲慘經歷。他苦笑說：「我家姐、阿哥喺幾年之間都發生車禍，撞到入ICU。家姐就斷手斷腳，哥哥車禍後患上思覺失調。跟住我媽媽中風引致腦退化，我冇得揀，要申請綜援。」有些人遇到困難，總有另一半替自己分憂，可是魏惠文至今仍然形單影隻，單身足足超過三十年，他說：「一生嘅Timing唔啱，基本上我覺得我冇可能有另一半，可以話係擁抱單身嘅階段。」



事業、愛情、家庭都不順暢，魏惠文沒有選擇放棄，反而繼續默默堅守：「希望可以等到下一個《城寨英雄》嘅機會啦！」如果想知道更多關於魏惠文的心路歷程，那就一定要看《娛場》。