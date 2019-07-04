怪夢成真！陳意涵通過測試加入《復仇者》？

36歲台灣女星陳意涵今年二月喜獲麟兒，大家都話為母則強，而佢佗B期間依然周圍走冇時停，所以獲封「地表最強孕婦」！不過原來陳意涵唔只係咁，佢嘅「超能力」仲分分鐘可以令佢加入《復仇者聯盟》添呀！



事緣陳意涵一年前發咗個怪夢，當時佢同大家分享話：「因為最近電視一直在重播復仇者聯盟系列的電影，所以我昨晚就夢見我成為他們的一員，專長是腳趾頭夾着雞蛋豆腐跑很快！」仲話瞓醒都覺得自己好勁，又搞笑話：「但還沒想到可以幫上甚麼忙。」



估唔到呢個夢一年之後竟然「實現」咗！陳意涵喺社交網話：「記得一年前我說我夢到我是復仇者聯盟的一員，專長是夾豆腐跑步，今天市場老闆送我一包蟹黃，跑步跑一跑想說可以來煮蟹黃豆腐，所以就跑去買豆腐，一路跑回家好險豆腐沒變豆渣。」雖然就唔係用腳趾夾着豆腐跑，但都實現咗「豆腐」同「跑」呢兩大細節，令佢忍唔住問：「可以寫信問神盾局我通過第一階段測試了嗎？」網友見到都笑到肚痛，仲配合地紛紛恭喜佢通過考驗，成為復仇者呀！



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