祥嫂歲數成疑？鄧兆尊：唔知佢哋點計

祥嫂（洪金梅）日前肺癌病逝，今日大約接近11時，身穿黑色素服的鄧小艾及鄧兆榮齊齊落樓，小艾透露去揀靈堂花及棺木，又謂：「辛苦晒你哋，落雨都要喺度等。」然後跟兆榮企定合照，問到可會完成媽媽心願安葬永祥苑花園中的一棵荔枝樹下？小艾話：「呢啲遲啲先講。（點解呢兩日唔見兆尊？）各有各做。」而兆榮就接話稍後會會合兆尊。



二人上車後駛至銅鑼灣接兆尊，微笑現身的鄧兆尊身穿黑白Tee，應記者要求企定影相，其後小艾更落車一同受訪，小艾再次表示今日主要揀棺木及靈堂花，兆尊亦指喪禮會按照媽媽意願會採用西方儀式，至於媽媽的安葬地，小艾謂之後會公開宣布：「大前提搞好媽咪嘅事先，同埋你哋叫番我做『翠玉』（本名）。」說畢二人再上車。



座架隨即駛至北角的一間花店，兆尊、小艾及兆榮一同落車，問到兆尊為何報道中寫媽媽歲數為73歲，但訃聞中的歲數為78歲？他更正媽媽的歲數為74歲：「78歲係佢哋唔知點計。」最後三人直入花店揀選靈堂花。



三人於花店大約逗留40分鐘後離開，兆尊及小艾再次停低受訪，講到靈堂花，兆尊透露揀選了祥嫂生前喜愛的花，主要以白色為主。問到可會安排祥嫂和祥哥合葬？兆尊說：「我諗唔係咁容易，又要起、又要鑿爛舊雲石。（如果做到有呢個意思？）我諗唔係易事。」再問到祥嫂是否叫兆尊不要結婚？他說：「唔係正式講，講下笑啫。」問到祥嫂是否對三位女友都不太滿意才叫不要結婚？小艾聞言即就：「唔好講呢啲，主要都係講返媽咪嘅後事，大家正面啲啦，爸爸又走咗，得番媽咪一個，想做得好好睇睇。」接着他們再到北角香港殯儀館揀棺木，兆尊與小艾被問到祥嫂有甚麼心願未了，兆尊謂祥嫂想出院同仔女食嘢，而小艾就謂：「大家打算一齊去玩，媽咪好珍惜同我哋相處時間。」續透露沒有扶靈名單，現決定葬禮以中西式舉行。



至於講到有關祥嫂15億遺產傳聞，兆尊說：「我冇睇，傳聞嘅嘢問番傳嗰個人。」問到他跟祥嫂於最後階段的相處點滴？兆尊坦言沒甚麼：「依家社會有啲扭曲，希望大家對屋企人好啲，始終都係媽咪。」小艾則表示要珍惜家人、好好相處：「今日基本上要做嘅嘢都做哂，呢兩日都冇乜特別，大家唔好咁辛苦。」然後跟兆尊直去跑馬地馬會會所用膳。



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