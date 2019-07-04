日本結他手曾遭肢解！9屍命案凶宅竟有人租

2017年，日本神奈川縣發生一單1男8女被殺的兇案，9人慘遭肢解，而唯一受害男子西中匠吾，正是日本樂團BYE BYE NEGATIVES低音結他手，他原訂10月赴台灣開騷，卻因他無故失蹤，演出亦取消，後來才知道他慘遭肢解命喪凶宅，當年僅20歲。



這單殺人事件震驚日本，而這間9人喪命的兇宅，人人避之則吉。但事隔近2年，該棟凶宅竟然有人租住，據雜誌《Friday》報道，一名41歲男子安川正志，以月租1萬1,000日圓（約770港元），租下位於神奈川縣座間市的凶宅。租客安川正志大方接受訪問，表示入住後未發生過靈異事件，有次關燈時發現廚房電燈閃吓閃吓，不過檢查後發現只是漏電。他透露屋內有一個雪櫃，應是命案發生前已有，雪櫃內污糟兼發霉，因此至今沒有使用。



案件發生於2017年，神奈川縣一名27歲男子白石隆浩，透過多個社交網帳號，接觸有自殺意圖的人，引誘到承租寓所作案，2個月內連續殺了8女1男，西中匠吾是受害者之一。西中匠吾生前任看護工作，兼任地下樂團BYE BYE NEGATIVES的低音結他手。

