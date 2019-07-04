對離世感突然　汪明荃難忘陪祥嫂拜祭祥哥

已故「慈善伶王」鄧永祥太太洪金梅（祥嫂）日前因肺癌逝世，祥哥生前曾擔任八和主席，有指該會將舉行紀念活動懷念祥嫂，現任會長汪明荃表示要商議再作決定。



汪明荃今日凌晨於社交網發文，並上載與祥嫂昔日合照，指對祥嫂離世感到突然，並不知道對方患病。而最難忘與祥嫂的點滴，是當年陪對方到靈堂拜祭祥哥，她說：「很突然，因為一直不知她身體有病，73歲，年紀不大呀。在祥哥（新馬師曾）的一生，相信祥嫂有很大貢獻，生兒育女、照顧祥哥、善於投資，積下財富，內內外外，都係一個女漢子。不論你喜不喜歡她，慈善伶王的身邊，就是不可缺少了她。最難忘是作為八和主席當日陪她去靈堂拜祭祥哥，但四個仔女不准她進入，勢成水火。如今父母先後去世，聽说在她臨終之際各子女都陪伴身旁，送她最後一程，相信大家都已放下恩怨。願祥嫂安息！」



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