出寫真回應聯署訴求！宣娜書展戰衣玩公投

今年書展寫真戰的新血女主播宣娜（Sheena）於直播網紅界大有來頭，幾年前她已簽約台灣人氣直播平台，晚晩定時做直播與宅男粉絲約會。憑住嬌小玲瓏的身材配上可愛「台式娃娃音」聲線，令收看直播的粉絲步步急升，並於去年2018「主播年度選拔」奪Top 1，成為人氣第一女主播！



在家「大解放」



人氣指數爆燈的Sheena獲一眾粉絲聯合簽署要求推出寫真集，她決定回應粉絲訴求，推出處女作大益宅男鐵粉。首次推出個人處女寫真集的Sheena命名其作品為《She is...》，內裏收輯了十二個造型。由於她常常在家玩直播同宅男互動，為求令宅男有親切感，當中當然不乏居家造型，實行在家「大解放」！



直播換衫揀戰衣



性格可愛活潑的Sheena被問到可會接受宅男當男朋友？她即說：「當然可以，自己其實都好鍾意宅喺屋企，煮吓嘢食、煲吓湯同打機。」將於書展第一天（7月17日）空降書展攤位宣傳的她更會事前做直播，在家中「大解放」直播換衫，讓宅男鐵粉投票選出最受歡迎的性感戰衣登陸書展。



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