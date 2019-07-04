婚照曝光　何猷君大陸領證娶超模奚夢瑤

賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）今年五月喺上海同拍拖一年多的國際超模女友奚夢瑤求婚成功，當時佢創意十足，用99,999朵玫瑰將母親梁安琪旗下商場打造成夢幻童話王國，成為一時佳話。24歲何猷君與30歲奚夢瑤因家姐何超盈介紹而認識，其後兩人拍攝真人騷節目而撻着，這對姊弟戀終於修成正果。



今日Mario同奚夢瑤不約而同喺微博宣布領證結婚，除有正經合照外，仲有奚夢瑤後從擁抱佢嘅相，奚夢瑤留言：「右邊這個人真有眼光。」而Mario則冧爆奚夢瑤話：「左邊這個人才有眼光。」而佢哋領證後，婚禮定於明年舉行，但唔知會唔會同家姐何超盈婚禮一齊搞，喜上加喜呢？



奚夢瑤今年4月傳出有喜消息，當時何猷君否認，但5月求婚時見到奚夢瑤肚凸凸，之後未見再否認懷孕傳聞。



有內地傳媒點錯相，認錯何猷君係李光潔，上載李光潔與隋雨蒙領證嘅婚照。





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