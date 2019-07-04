審判愛的俘虜！李幸倪新歌唱到似要斷氣

歌手李幸倪（Gin Lee）的新歌《愛情的罪名》，MV以充滿着話題性的四角師生戀為主題，台灣導演陳映之操刀拍攝MV，透過這個MV想傳遞一個訊息，就是在愛情世界裏面大家都是平等，沒有所謂審判者或是卑微的角色，每人都會因為自己所愛去經歷一些痛苦，經歷痛苦之後會勇往直前。



劇情版MV以四角師生戀作為故事背景的愛情故事，當中四個角色由台灣演員飾演，每人都有不同特性，各自為自己愛的人，心甘情願地盲目為愛犯下罪行，全都逃不過愛的束縛，都是愛的俘虜。而Gin在MV中擔任旁觀審判者，抽身在外旁觀故事的發展，她說：「拍MV時我不自覺地完全代入咗歌詞裏嘅角色，好多時唱到某句，自己都覺得感同身受。」除了題材圍繞四角師生戀外， MV畫面也十分大膽激烈，有浸在血紅水中的浴缸、有男女主角激咀場面，也不乏血腥場面，看得人心跳加速。



這首歌是一首非常有爆炸力的歌曲，音樂鋪排有張力，所以Gin在錄音前都做足準備功夫，她說：「呢首歌好難唱、好高音，錄音時感覺好似要斷氣，極具挑戰性！」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。