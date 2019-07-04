猷君娶超模　四太催生B：總之愈多愈好

賭王何鴻燊四房兒子何猷君宣布已婚，東網聯絡身在日本的四太梁安琪，問到她仔仔猷君已領證結婚，她衝口而出：「唔係嘛，（冇話畀你知？）我以為佢之前搞掂咗，算啦，呢啲嘢佢哋自己搞，唔好煩我。（奚夢瑤係咪有咗？）呢樣要問佢（猷君）。（咁你對上一次幾時見奚夢瑤？）成日見。（有冇覺得佢肚凸凸？）唔覺喎。」



提到早前四房長女何超盈過大禮，四太大手筆送十億豪宅，今次阿仔結婚，會送甚麼大禮？四太謂：「未正式做嘢，稍後要過大禮，我都唔會手軟嘅。（超盈佗B女，希唔希望新抱佗B仔？）呢啲嘢冇得講，要睇佢哋造化，我唔會畀壓力，總之愈多愈好。」



對於猷君由求婚到領證兩個月內完成，四太說：「佢哋有自己後生一套，（覺得新抱點?）新抱仔呀！不嬲當佢係新抱仔，求咗婚後就係，佢幾好，好乖女，十分滿意，我畀滿分。」並稱賭王已知道猷君領證。



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