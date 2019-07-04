容祖兒暈住跳！孖張敬軒勁歌熱舞拍MV

容祖兒再孖好友張敬軒又跳又唱新歌《Feel The Heat》，MV昨晚首播，鏡頭前祖兒及軒仔大跳勁舞，型格十足。不過鏡頭後的祖兒於拍攝當日其實帶病上陣，她說：「拍MV嗰日就係之前病到失聲嗰段時間，拍攝當日食咗藥，所以都有小小暈㗎，但係導演都安排咗個風涼水冷嘅地方拍攝，拍得好順利。」雖然身體有點不適，但祖兒話好彩有軒仔在旁，為她提供不少歡樂兼提神。問到祖兒覺得軒仔跳成點？祖兒笑說：「其實佢係跳得㗎。」她又大讚軒仔在現場不停練習舞步，十分「長進」，有冇過幾招畀軒仔？祖兒就話：「唔使啦，佢已經跳出自己嘅一種韻味啦。」



甚少勁歌熱舞的軒仔坦言又唱又跳真的不簡單，眼見祖兒當日抱恙上陣都沒有影響狀態，自己都不可怠慢，現場一有空檔都會練吓啲舞步，希望唔好拖慢進度，等祖兒快點放工休息，十分貼心。MV中見軒仔跳得有板有眼，問到他有沒有一些跳舞竅門可分享，他笑說：「正所謂輸人唔輸陣，最緊要擺甫士。」



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