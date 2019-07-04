《愛回家》劉丹加感情線？滕麗名笑言要付出

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演員劉丹、歐陽震華、滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿等在將軍澳電視城為收視祝捷，慶祝第606集《波比與群姐的前世今生》上集，錄得處境劇2017年首播以來最高的32.3點收視，而《波》下集亦有31.3點，成績驕人。



滕麗名指《波》拍攝時因在拍攝電影《尋秦記》而錯失了與歐陽震華再合作的機會，要求他再客串，她笑說：「嚟到我哋頭，竟然唔同我玩，真係嬲，就算我路過都好呀。」



拍過無數處境劇的劉丹覺得為《波》通宵拍攝也值得，他笑說：「自己拍咁多處境劇，呢次通宵就算唔係第一次，都只係第二次通頂。」問到劉丹可希望加感情線？他笑說：「我呢啲咁嘅年紀有感情線，好似唔係好舒服。」滕麗名則笑說：「談情戲你諗清楚，要付出代價通頂㗎。」



早前弄傷膝蓋韌帶的滕麗名指傷勢康復中，希望不用做手術，她說：「希望韌帶淨低10%唔好斷，斷咗條根好容易萎縮。」劉丹笑說：「根嘅嘢真係好緊要。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。