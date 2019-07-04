同群姐相逢恨晚！歐陽震華插旗《愛回家》收視佳

歐陽震華（Bobby）客串無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的《波比與群姐的前世今生》上集錄得該處境劇首播以來最高的32.3點收視，而《波》下集亦有31.3點，成績驕人。



歐陽震華與許思敏（群姐）在將軍澳電視城出席祝捷活動，群姐笑指Bobby讓她人生增添美麗色彩，Bobby則笑說：「真係相逢恨晚，生不逢時。」



群姐問Bobby會否再拍？Bobby笑說：「我永遠都ok，睇群姐，同埋睇。」氹得群姐心花怒放。Bobby又大讚《愛》劇收視厲害，起初不是很好，現在卻是收視冠軍，滕麗名笑謂是霸住收視冠軍。



歐陽震華指會否再客串要看公司安排，群姐自言是Bobby超級粉絲，與他拍甚麼也開心，她口快快笑說：「call佢返嚟拍《愛回家》，要睇佢支旗。」Bobby 笑說：「睇我支旗？我不嬲插穩咗喺度，TVB係我山頭嚟。又唔可以咁密嘅，都要等觀眾消化吓。」



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